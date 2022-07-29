Кулеба после обстрела Еленовки призвал признать РФ государством-террористом

Июль, 29 в 15:33

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал партнеров жестко отреагировать на обстрел колонии во временно оккупированной Еленовке, так как это является нарушением гуманитарного права.

— Россияне совершили еще одно ужасное военное преступление, обстреляв исправительное учреждение в оккупированной Еленовке, где они держали украинских военнопленных. Призываю всех партнеров жестко осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать РФ государством-террористом, — написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, что сегодня ночью россияне из артиллерии обстреляли колонию с бойцами Азова во временно оккупированной Еленовке.

При этом российские пропагандисты заявили, что якобы ВСУ прицельно ударили по колонии, где находятся пленные украинские военные. Они утверждают, что якобы 47 украинцев погибли.

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По мнению экспертов, сегодняшний обстрел может стать попыткой скрыть преступления российских террористов.

Источник: Дмитрий Кулеба