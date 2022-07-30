Липень, 30 в 12:45

Російські окупанти опублікували нібито список прізвищ українських військовополонених, котрі загинули під час теракту в Оленівці (Донецька область). Наразі в полку Азов перевіряють ці дані.

У патронатній службі полку Азов наголосили, що поки що не можуть ані підтвердити їх достовірність, ані спростувати.

– Окупанти виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в Оленівці. Інформуємо: наразі ми – Патронатна служба Азову – не можемо підтвердити чи спростувати ці повідомлення та перевіряємо їх на достовірність, – йдеться в заяві.

У патронатній службі уточнили, що повідомляють імена воїнів, поранених та загиблих в Оленівці, їхнім рідним в індивідуальному порядку.

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– Жодна українська чи міжнародна інституція не може підтвердити чи спростувати списки, розміщені в російських ЗМІ, – зазначається в повідомленні.

Напередодні в патронатній службі Азову повідомляли, що з’ясовують імена загиблих і постраждалих своїми каналами. Крім того, на місце теракту, здійсненого окупантами в Оленівці, виїхали представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

У патронатній службі попереджали українців, що будь-яка інформація, яка з’являється в російських Telegram-каналах та ЗМІ, є психологічною спецоперацією рашистів, а тому потрібно чекати на офіційні та перевірені дані української сторони.

Як відомо, російська армія підступно вбила українських військовополонених на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці (Донецька область). Це сталося в ніч на 29 липня. Серед полонених були бійці полку Азов.

Точних даних щодо кількості загиблих та поранених наразі немає. В Офісі генпрокурора повідомляли про загибель близько 40 та поранення 130 військових.

Водночас президент України Володимир Зеленський поінформував про понад 50 загиблих.

Країна-агресор РФ традиційно звинуватила Україну в цьому теракті. Водночас Служба безпеки України оприлюднила докази, що теракт проти військовополонених скоїли російські окупанти.

Джерело: Патронатна служба Азову