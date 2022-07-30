Июль, 29 в 23:48

После российского теракта в Еленовке, где погибло 50 человек, мир должен дать четкое юридическое определение действиям РФ как действиям государства — спонсору терроризма.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 29 июля.

– Заслушал сегодня доклады об ударе оккупантов по Еленовке Донецкой области. Это было сознательное российское военное преступление, сознательное массовое убийство украинских военнопленных. Более 50 погибших, — сообщил президент.

Он напомнил, что когда защитники Азовстали выходили из завода, ООН и Международный комитет Красного Креста выступили гарантами жизни и здоровья наших воинов. Теперь ВСУ, СБУ, ГУР и украинский омбудсмен выступили с совместным заявлением в ООН и МККК как гаранты тех договоренностей по защитникам Азовстали.

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– Поддерживаю это заявление. Теперь гаранты должны реагировать. Должны защитить жизнь сотен украинских военнопленных. И добавлю от себя: должно быть четкое юридическое признание России государством-террористом. Особенно я обращаюсь в Соединенные Штаты Америки – решение нужно, нужно сейчас, — сказал он.

Президент подчеркнул, что Россия доказала, что сегодня является самым большим источником терроризма в мире.

Напомним, 29 июля Генштаб ВСУ заявил, что российские войска обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились пленные украинские военные, защищавшие Мариуполь и вышедшие из Азовстали.