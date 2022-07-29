Июль, 29 в 17:42

“Обстрел” Еленовской колонии устроили сами оккупанты. Это следует из перехватов СБУ, опубликованных 29 июля пресс-службой ведомства.

Там отмечают, что даже боевики “ДНР” не верят в ложь российской пропаганды о том, что “обстрел” исправительного учреждения в Еленовке осуществила Украина.

– Причем таких аудиоперехватов в распоряжении СБУ несколько – все они будут привлечены в качестве доказательств соответствующего уголовного производства. Украинская спецслужба уже открыла его по 438 статье Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны), – говорится в сообщении.

Следователи СБУ, как отмечается, продолжают исследовать весь массив информации.

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– Судя по разговорам боевиков, россияне могли устроить трагедию за счет взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии. В частности, ни один из очевидцев не слышал, как в исправительное учреждение прилетает какая-нибудь ракета. Не было характерного свиста, а взрывы происходили сами по себе, – пояснили в СБУ.

Также благодаря перехваченным переговорам удалось подтвердить, что россияне разместили свои установки “Град” недалеко от исправительного учреждения и начали стрелять из них по территории, подконтрольной Украине.

Однако никаких ответных обстрелов не наблюдалось – это подтверждают даже сами боевики “ДНР”.

– Более того, судя по имеющимся в сети видео, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна. Это свидетельствует о том, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания, а его стены “погасили” взрывные волны и уберегли соседние помещения, – проанализировали в ведомстве.

Кроме того, как сообщается, предварительный анализ видео свидетельствует, что такие следы от взрыва на стенах вероятнее всего могли остаться именно из-за “внутреннего источника” взрыва.

Подчеркивается, что есть множество доказательств того, что Вооруженные силы Украины не наносили ракетных и артиллерийских ударов по району населенного пункта Оленевка. Следовательно, все заявления российской пропаганды о якобы обстрелах со стороны ВСУ являются откровенной ложью и провокацией.

– Какую бы чепуху не придумывал враг, чтобы оправдать себя, всем очевидно – именно РФ виновата в сознательном убийстве украинских пленных. Это подтверждают и первые имеющиеся доказательства. Я уверен, что впоследствии доказательная база будет только дополняться. Следователи СБУ уже начали расследование этого преступления в рамках соответствующего уголовного производства, – заявил и.о. Главы СБУ Василий Малюк, подчеркивая, что оккупантам не удастся снять с себя ответственность за это кровавое преступление.

По его словам, Служба безопасности сделает все возможное, чтобы виновные в “еленовском преступлении” получили заслуженное наказание.