Июль, 30 в 17:07

В Чернобыевке, по неподтвержденной информации, горит российская военная база.

— Чернобаевка (район). Были слышны взрывы. Предварительно прилет по базированию русни, — говорится в сообщении.

Информация уточняется.

Напомним, что ночью 29 июля ВСУ уничтожили важный железнодорожный узел и состав БК в Бриловке Херсонской области.

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