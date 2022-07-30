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Факты / Украина

В Чернобаевке горит база РФ – СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
В Чернобаевке горит база РФ – СМИ
Фото: Depositphotos

В Чернобыевке, по неподтвержденной информации, горит российская военная база.

— Чернобаевка (район). Были слышны взрывы. Предварительно прилет по базированию русни, — говорится в сообщении.

Информация уточняется.

Напомним, что ночью 29 июля ВСУ уничтожили важный железнодорожный узел и состав БК в Бриловке Херсонской области.

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