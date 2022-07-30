В Чернобаевке горит база РФ – СМИ
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Чернобыевке, по неподтвержденной информации, горит российская военная база.
— Чернобаевка (район). Были слышны взрывы. Предварительно прилет по базированию русни, — говорится в сообщении.
Информация уточняется.
Напомним, что ночью 29 июля ВСУ уничтожили важный железнодорожный узел и состав БК в Бриловке Херсонской области.
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