У Чорнобаївці горить база РФ – ЗМІ
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Фото: Depositphotos
У Чорнобаївці, за непідтвердженою інформацією, горить російська військова база.
– Чорнобаївка (район). Було чутно вибухи. Попередньо, прильот по базуванню русні, – йдеться у повідомленні.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, що вночі 29 липня ЗСУ знищили важливий залізничний вузол та склад БК у Брилівці Херсонської області.
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