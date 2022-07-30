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Факти / Україна

У Чорнобаївці горить база РФ – ЗМІ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Чорнобаївці горить база РФ – ЗМІ
Фото: Depositphotos

У Чорнобаївці, за непідтвердженою інформацією, горить російська військова база.

– Чорнобаївка (район). Було чутно вибухи. Попередньо, прильот по базуванню русні, – йдеться у повідомленні.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що вночі 29 липня ЗСУ знищили важливий залізничний вузол та склад БК у Брилівці Херсонської області.

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