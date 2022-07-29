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Факты / Украина

На Херсонщине ВСУ уничтожили склад БК и важный железнодорожный узел — Гончаренко

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
Олексій Гончаренко - фото УНІАН
Фото: УНИАН

Сегодня ночью ВСУ уничтожили важный железнодорожный узел и состав БК в Бриловке Херсонской области.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

— ВСУ ночью уничтожили важный железнодорожный узел и состав БК в Бриловке. Это где-то посредине между Херсоном и Армянском. Был одним из ключевых узлов провоза БК и военной техники в Херсон, – написал он на своей официальной странице в Telegram.

Напомним, 28 июля в Херсоне прогремели мощные взрывы. По неподтвержденной информации, в городе произошла детонация.

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По предварительным данным, в результате прицельных ударов Вооруженных сил Украины уничтожен склад с боеприпасами, который использовала российская армия.

Источник: Алексей Гончаренко

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