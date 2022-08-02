Август, 01 в 22:16

Российские оккупанты обстреляли автобус во время эвакуации в Кривой Рог в районе Долгового Херсонской области.

В результате обстрела погибли два человека, еще двое получили тяжелые ранения. Об этом во время брифинга сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

– Сегодня орки совершили еще одно военное преступление. Из оккупированного поселка Староселье была попытка эвакуации на микроавтобусе красного цвета семерых гражданских. В районе поселка Долговое из ПТУР оккупанты расстреляли этот автобус. Двое гражданских погибли. Пятерых удалось эвакуировать в Кривой Рог – троих мужчин и двух женщин, все гражданские. Двое из них в тяжелом состоянии с ожоговым шоком, – сказал он.

Вилкул отметил, что все пострадавшие находятся в больнице в Кривом Роге, им предоставляется необходимая медицинская помощь.

Сейчас смотрят

Ранее вице-премьер, глава МинТОТ Ирина Верещук сообщила, что из Донецкой области хотят обязательно эвакуировать от 200 до 220 тыс. местных жителей.

Одной из причин эвакуации является подготовка к отопительному сезону, поскольку на Донбассе нет газоснабжения.