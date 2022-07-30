Евакуація обов’язкова: із Донецької області закликають виїхати близько 220 тис. мешканців

З Донецької області хочуть обов’язково евакуювати від 200 до 220 тис. місцевих жителів. Про це повідомила віцепрем’єр, голова МінТОТ Ірина Верещук у коментарі ведучому телеканалу ICTV Вадиму Карп’яку у рамках національного телемарафону.

Верещук наголосила, що евакуація мешканців Донецької області є обов’язковою. Серед причин – підготовка до опалювального сезону, оскільки на Донеччині немає газопостачання.

– Усі газогони, які можна було відремонтувати – відремонтовано, але ворог знову і знову знищує все, що допомогло б обігріти людей узимку. Також немає належного електропостачання. Одним словом: тепла на Донеччині в зимовий період не буде. Інша причина – обстріли, які лише посилюються, – перерахувала вона.

Віцепрем’єр уточнила, що спеціальний штаб евакуює жителів Донецької області до більш безпечних регіонів і назвала виїзд із Донеччини “обов’язком кожного дорослого”.

– На Донеччині 52 000 наших дітей. Їх потрібно евакуювати і не можна наражати на смертельну небезпеку, залишаючи в зимовий період без тепла і світла, без можливості обігріти. Загалом із Донецької області необхідно евакуювати 200-220 тис. наших громадян. Є місця, куди ми їх розмістимо, це певні регіони, – сказала міністр.

За її словами, всім, хто евакуюється, допоможуть зробити довідки ВПО та видадуть грошові виплати.

– У нас вже є цей план і, головне, розуміння куди будуть розселені люди, до яких регіонів, де навчатимуться їхні діти. Прошу про одне: евакуюйтеся вже зараз. Є коридори, мій особистий контроль, ми розселятимемо людей, вони не будуть без тепла та нашої уваги, – пообіцяла Верещук.

Що робити, якщо не хочеш евакуюватись

За словами Ірини Верещук, є певна форма відмови від евакуації, заповнення якої буде обов’язковим.

– Якщо людина відмовляється виїжджати, їй необхідно буде підписати, що вона розуміє та усвідомлює персональну відповідальність за своє життя. Ми є демократичною країною, ми не можемо нікого змушувати евакуюватися, – сказала віцепрем’єр.

Вона додала, що зараз у штабі думають лише про те, як зробити так, щоб діти не постраждали через безвідповідальність батьків, які, можливо, думають, що краще залишити їх вдома, незважаючи на обстріли і те, що взимку будуть величезні проблеми із теплом.

Раніше Верещук очолила координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації мешканців Донецької області.

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