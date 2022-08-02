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Факти / Україна

Окупанти обстріляли евакуаційний автобус поблизу Довгового, двоє людей загинули

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Окупанти обстріляли евакуаційний автобус поблизу Довгового, двоє людей загинули

Російські окупанти обстріляли автобус під час евакуації до Кривого Рогу в районі Довгового Херсонської області.

Внаслідок обстрілу загинули дві особи, ще двоє отримали важкі поранення. Про це під час брифінгу повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

– Сьогодні орки скоїли ще один військовий злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довгове з ПТУР окупанти впритул розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинули. П’ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу – трьох чоловіків та двох жінок, усі цивільні. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком, – розказав він.

Вілкул зазначив, що всі постраждалі перебувають у лікарні у Кривому Розі, їм надається необхідна медична допомога.

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Раніше віцепрем’єр, голова МінТОТ Ірина Верещук повідомила, що з Донецької області хочуть обов’язково евакуювати від 200 до 220 тис. місцевих жителів.

Однією з причин евакуації є підготовка до опалювального сезону, оскільки на Донеччині немає газопостачання.

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