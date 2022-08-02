Серпень, 01 в 22:16

Російські окупанти обстріляли автобус під час евакуації до Кривого Рогу в районі Довгового Херсонської області.

Внаслідок обстрілу загинули дві особи, ще двоє отримали важкі поранення. Про це під час брифінгу повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

– Сьогодні орки скоїли ще один військовий злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довгове з ПТУР окупанти впритул розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинули. П’ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу – трьох чоловіків та двох жінок, усі цивільні. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком, – розказав він.

Вілкул зазначив, що всі постраждалі перебувають у лікарні у Кривому Розі, їм надається необхідна медична допомога.

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Раніше віцепрем’єр, голова МінТОТ Ірина Верещук повідомила, що з Донецької області хочуть обов’язково евакуювати від 200 до 220 тис. місцевих жителів.

Однією з причин евакуації є підготовка до опалювального сезону, оскільки на Донеччині немає газопостачання.