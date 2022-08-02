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Факти / Україна

Одні з найкращих дронів-розвідників: що відомо про БПЛА Fly Eye

Валентина Чорна, редакторка стрічки
дрон Fly Eye 3.0

Незабаром на українському фронті з’являться одні з найкращих дронів-розвідників у світі – FlyEye.

Як повідомляв міністр цифрової політики Михайло Федоров, Україна уклала контракти на закупівлю різних БПЛА на суму 260,5 млн грн.

FlyEye – це безпілотний літальний апарат, розроблений польською компанією WB Electronics.

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Вперше дрон було представлено на виставці Eurosatory в Парижі 14 червня 2010 року, а згодом WB Electronics виграли тендер на постачання цього комплексу до одного з підрозділів спеціального призначення Польщі.

дрон Fly Eye

Корпус дрона виконаний із композитних матеріалів, оснащений трилопатевим гвинтом та електродвигуном.

Тривалість польоту становить від 120 до 180 хв. Запускається дрон-розвідник Fly Eye з рук. Він здатний розвинути швидкість до 160 км/год, а максимальна дальність польоту – 50 км, що дозволяє їм проникати глибоко в тил ворога.

Розвідка здійснюється завдяки електрооптичній камері високої роздільної здатності, інфрачервоним сенсорам (зйомка можлива в нічний час), лазерному далекоміру, який допомагає визначити точну відстань до кожного об’єкта.

Характеристики безпілотника FlyEye:

  • Розмах крил – 3,6 м
  • Довжина – 1,8 м
  • Злітна маса – 12 кг
  • Швидкість – 60-120 км/год
  • Практична стеля – 4 тис. м
  • Радіус застосування – до 50 км з радіозв’язком і до 300 км з перенесенням постів управління
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Фото: WB Group

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