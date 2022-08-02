Одні з найкращих дронів-розвідників: що відомо про БПЛА Fly Eye
Незабаром на українському фронті з’являться одні з найкращих дронів-розвідників у світі – FlyEye.
Як повідомляв міністр цифрової політики Михайло Федоров, Україна уклала контракти на закупівлю різних БПЛА на суму 260,5 млн грн.
FlyEye – це безпілотний літальний апарат, розроблений польською компанією WB Electronics.
Вперше дрон було представлено на виставці Eurosatory в Парижі 14 червня 2010 року, а згодом WB Electronics виграли тендер на постачання цього комплексу до одного з підрозділів спеціального призначення Польщі.
Корпус дрона виконаний із композитних матеріалів, оснащений трилопатевим гвинтом та електродвигуном.
Тривалість польоту становить від 120 до 180 хв. Запускається дрон-розвідник Fly Eye з рук. Він здатний розвинути швидкість до 160 км/год, а максимальна дальність польоту – 50 км, що дозволяє їм проникати глибоко в тил ворога.
Розвідка здійснюється завдяки електрооптичній камері високої роздільної здатності, інфрачервоним сенсорам (зйомка можлива в нічний час), лазерному далекоміру, який допомагає визначити точну відстань до кожного об’єкта.
Характеристики безпілотника FlyEye:
- Розмах крил – 3,6 м
- Довжина – 1,8 м
- Злітна маса – 12 кг
- Швидкість – 60-120 км/год
- Практична стеля – 4 тис. м
- Радіус застосування – до 50 км з радіозв’язком і до 300 км з перенесенням постів управління
Фото: WB Group