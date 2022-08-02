Серпень, 02 в 16:29

Незабаром на українському фронті з’являться одні з найкращих дронів-розвідників у світі – FlyEye.

Як повідомляв міністр цифрової політики Михайло Федоров, Україна уклала контракти на закупівлю різних БПЛА на суму 260,5 млн грн.

FlyEye – це безпілотний літальний апарат, розроблений польською компанією WB Electronics.

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Вперше дрон було представлено на виставці Eurosatory в Парижі 14 червня 2010 року, а згодом WB Electronics виграли тендер на постачання цього комплексу до одного з підрозділів спеціального призначення Польщі.

Корпус дрона виконаний із композитних матеріалів, оснащений трилопатевим гвинтом та електродвигуном.

Тривалість польоту становить від 120 до 180 хв. Запускається дрон-розвідник Fly Eye з рук. Він здатний розвинути швидкість до 160 км/год, а максимальна дальність польоту – 50 км, що дозволяє їм проникати глибоко в тил ворога.

Розвідка здійснюється завдяки електрооптичній камері високої роздільної здатності, інфрачервоним сенсорам (зйомка можлива в нічний час), лазерному далекоміру, який допомагає визначити точну відстань до кожного об’єкта.

Характеристики безпілотника FlyEye:

Розмах крил – 3,6 м

Довжина – 1,8 м

Злітна маса – 12 кг

Швидкість – 60-120 км/год

Практична стеля – 4 тис. м

Радіус застосування – до 50 км з радіозв’язком і до 300 км з перенесенням постів управління

Фото: WB Group