Август, 03 в 0:15

Против пророссийского блоггера Анатолия Шария в Украине возбуждено уголовное дело по развращению малолетних.

Об этом сообщил российский правозащитник Марк Фейгин со ссылкой на ответ ГУ Нацполиции в Киеве.

— Против него, буквально на днях, возобновлено уголовное дело по ст. 156 КК Украины. Если коротко, то это растление несовершеннолетних, о педофилии. Активно идет расследование Оболонским управлением полиции, — сказал он.

Правозащитник продемонстрировал фото документа, согласно которому, против Анатолия Шария начато уголовное производство по ч.1. ст. 156 (Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста) УК Украины.

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Марк Фейгин также показал выписку из ЕРДР, из которого следует, что против пророссийского блогера Шария было начато производство 29 июля.

— Долгое время его терпели. С 2017 года это дело возбуждалось… Есть основания думать, что некоторые попавшиеся в руки правоохранительных органов лица, начиная от (Виктора) Медведчука, заканчивая членами его партии (ОПЗЖ, — Ред.)… Видимо начали колоться и что-то рассказывать, — объяснил Фейгин возможное начало производство против Шария.

Он также выразил надежду, что благодаря этому делу экстрадиция Анатолия Шария из Испании ускорится.

— Надеюсь, что по итогу этого расследования можно будет уже окончательно говорить, кто он есть. Чтобы на законных основаниях называть его педофилом, — резюмировал Марк Фейгин.

Кроме этого уголовного производства, Анатолий Шарий также подозревается в Украине в государственной измене.

Напомним, 16 июня апелляционный суд Львова принял решение, которым запретил деятельность Партии Шария.