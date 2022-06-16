Июнь, 16 в 16:42

Восьмой апелляционный суд Львова принял решение, которым запретил деятельность Партии Шария.

Об этом в четверг, 16 июня, проинформировали движение Честно и пресс-служба суда. Согласно решению, имущество этой политической силы должны передать в пользу государства.

– Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Партии Шария; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства, — говорится в сообщении суда.

В то же время, решение еще можно обжаловать в Верховном Суде.

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– О доводах Министерства юстиции и СБУ по поводу запрета партии нам ничего не известно — журналистов не допустили на заседание… По словам представительницы Минюста, представители партии должны были быть на заседании по видеосвязи, но так и не появились, — рассказал аналитик движения Честно Игорь Фещенко.

Стоит отметить, что это уже вторая попытка запретить Партию Шария в Украине. Впервые Служба безопасности пыталась этого добиться в Окружном административном суде Киева год тому назад.

Кроме Партии Шария, коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда Львова запретила деятельность партии Левая оппозиция. Ее средства и другие активы будут переданы в собственность государства. Эта партия появилась в 2015 году, после ликвидации КПУ. А рассмотрение запрета партии Оппозиционная платформа – За жизнь суд перенес на 20 июня.

Как сообщает движение Честно, Партия Шария – это уже девятая политсила, деятельность которой запрещена судом. Ранее под запрет попали такие пророссийские партии, как: Оппозиционный блок, Социалисты, Справедливость и развитие, Государство, НАШИ, Блок Владимира Сальдо, Социалистическая партия Украины.

Как известно, Партия Шария является политическим проектом блогера Анатолия Шария.

В феврале 2021 года СБУ объявила Шарию подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

А 5 мая 2022 года стало известно о его задержании в Испании. Впрочем, местный суд отпустил его под подписку о невыезде.

По прогнозам генпрокурора Ирины Венедиктовой, экстрадиция Шария из Испании в Украину может длиться от трех месяцев до года.

Источник: Восьмой ААС Львова, Движение Честно