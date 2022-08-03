Серпень, 03 в 0:15

Проти проросійського блогера Анатолія Шарія в Україні порушено кримінальну справу щодо розбещення малолітніх.

Про це повідомив російський правозахисник Марк Фейгін із посиланням на відповідь ГУ Нацполіції у Києві.

– Проти нього, буквально днями, відновлено кримінальну справу за ст. 156 КК України. Якщо коротко, то це розбещення неповнолітніх, про педофілію. Активно триває розслідування Оболонським управлінням поліції, – сказав він.

Правозахисник продемонстрував фото документа, згідно з яким проти Анатолія Шарія розпочато кримінальне провадження за ч.1, ст. 156 (Здійснення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку) КК України.

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Марк Фейгін також показав витяг з ЄРДР, з якого випливає, що проти проросійського блогера Шарія було розпочато виробництво 29 липня.

– Довгий час його терпіли. З 2017 року ця справа порушувалася… Є підстави думати, що деякі особи, які потрапили до рук правоохоронних органів, починаючи від (Віктора) Медведчука, закінчуючи членами його партії (ОПЗЖ, – Ред.)… Мабуть, почали колотися і щось розповідати, – пояснив Фейгін можливе початок провадження проти Шарія.

Він також висловив сподівання, що завдяки цій справі екстрадиція Анатолія Шарія з Іспанії пришвидшиться.

– Сподіваюся, що за підсумками цього розслідування можна буде вже остаточно говорити, хто він є. Щоб на законних підставах називати його педофілом, – резюмував Марк Фейгін.

Крім цього кримінального провадження, Анатолій Шарій також підозрюється в Україні у державній зраді.

Нагадаємо, 16 червня апеляційний суд Львова ухвалив рішення, яким заборонив діяльність Партії Шарія.