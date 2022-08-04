Август, 04 в 9:59

Российские оккупационные силы используют украинскую Запорожскую атомную электростанцию ​​(ЗАЭС) в Энергодаре, чтобы усилить опасения Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны.

По их мнению, российский контроль над ЗАЭС также может быть попыткой ослабить военную помощь Запада Украине.

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Так, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 3 августа заявил, что ЗАЭС полностью вышла из-под контроля и что все принципы ядерной безопасности нарушены.

Также в МАГАТЭ призвали допустить своих наблюдателей на станцию.

Псевдогубернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что готов пустить на станцию комиссию от МАГАТЭ и обвинил Вооруженные силы Украины в попытках “атаковать атомную электростанцию”.

Аналитики отмечают, что в последние недели российские оккупационные силы, дислоцированные вокруг АЭС, атаковали украинские позиции в Никополе и других местах. Таким образом оккупанты хотят вынудить ВСУ на ответный огонь, но украинские силы вряд ли на это пойдут.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил 3 августа, что армия РФ обстреляла Энергодар ракетами из соседних сел, при этом обвинив украинские силы в создании угрозы для АЭС.