РФ використовує захоплену ЗАЕС для залякування Заходу ядерною катастрофою – ISW
Російські окупаційні сили використовують українську Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) в Енергодарі, щоб посилити побоювання Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні.
Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.
На їхню думку, російський контроль над ЗАЕС також може бути спробою послабити військову допомогу Заходу Україні.
Так, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 3 серпня заявив, що ЗАЕС повністю вийшла з-під контролю і всі принципи ядерної безпеки там порушені.
Також у МАГАТЕ закликали допустити своїх спостерігачів на станцію.
Псевдогубернатор Запорізької області Євген Балицький заявив, що готовий пустити на станцію комісію від МАГАТЕ та звинуватив Збройні сили України у спробах “атакувати атомну електростанцію”.
Аналітики зазначають, що останніми тижнями російські окупаційні сили, дислоковані навколо АЕС, атакували українські позиції в Нікополі та інших місцях. Таким чином окупанти хочуть спровокувати ЗСУ на вогонь у відповідь, але українські сили навряд чи на це підуть.
Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив 3 серпня, що армія РФ обстріляла Енергодар ракетами із сусідніх сіл, при цьому звинувативши українські сили у створенні загрози АЕС.