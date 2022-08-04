Серпень, 04 в 9:59

Російські окупаційні сили використовують українську Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) в Енергодарі, щоб посилити побоювання Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

На їхню думку, російський контроль над ЗАЕС також може бути спробою послабити військову допомогу Заходу Україні.

Зараз дивляться

Так, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 3 ​​серпня заявив, що ЗАЕС повністю вийшла з-під контролю і всі принципи ядерної безпеки там порушені.

Також у МАГАТЕ закликали допустити своїх спостерігачів на станцію.

Псевдогубернатор Запорізької області Євген Балицький заявив, що готовий пустити на станцію комісію від МАГАТЕ та звинуватив Збройні сили України у спробах “атакувати атомну електростанцію”.

Аналітики зазначають, що останніми тижнями російські окупаційні сили, дислоковані навколо АЕС, атакували українські позиції в Нікополі та інших місцях. Таким чином окупанти хочуть спровокувати ЗСУ на вогонь у відповідь, але українські сили навряд чи на це підуть.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив 3 серпня, що армія РФ обстріляла Енергодар ракетами із сусідніх сіл, при цьому звинувативши українські сили у створенні загрози АЕС.