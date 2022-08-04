Нарушены все принципы ядерной безопасности: в МАГАТЭ заявили, что ЗАЭС “вышла из-под контроля”

Август, 03 в 21:01

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что крупнейшая в Европе атомная электростанция ЗАЭС “полностью вышла из-под контроля”.

Агентство AP пишет, что Гросси обратился к России и Украине с просьбой разрешить экспертам посетить комплекс, чтобы стабилизировать ситуацию и избежать ядерной катастрофы.

Он подчеркнул, что с каждым днем ​​ситуация на захваченном в начале марта россиянами объекте становится все более опасной.

Сейчас смотрят

По его словам, на станции были затронуты все принципы ядерной безопасности.

— То, что поставлено на карту, очень серьезно и опасно, — сказал он.

Гросси подчеркнул, что есть многочисленные нарушения безопасности АЭС, добавив, что электростанция находится “в местности, где идет активная война”.

— Возникла парадоксальная ситуация, когда станция контролируется Россией, но ее украинский персонал продолжает руководить своими ядерными операциями, что приводит к неизбежным моментам трения и вероятному насилию, — сказал Гросси.

Он добавил, что хотя МАГАТЭ имеет определенные контакты с персоналом, они “несовершенны” и “неоднородны”.

Гросси также заявил, что делегация МАГАТЭ должна прибыть на станцию ​​для инспекции, чтобы выяснить, что там действительно происходит. Но для этого ей необходима защита.

Глава организации считает, что присутствие представителей МАГАТЭ на ЗАЭС станет “сдерживающим фактором для любого акта насилия против этой атомной электростанции”.

В конце июня сообщалось, что российские захватчики в Энергодаре массово похищают работников Запорожской атомной электростанции и мирных жителей.