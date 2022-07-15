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Факты / Украина

На ЗАЭС оккупанты устанавливают ракетные комплексы, из которых обстреливают Никополь

Валентина Чорна, редактор ленты
На ЗАЭС оккупанты устанавливают ракетные комплексы, из которых обстреливают Никополь

На территории захваченной оккупантами Запорожской АЭС российские военные устанавливают ракетные комплексы, из которых обстреливают Никополь.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал президент НАЭК Энергоатом Петр Котин. Он отметил, что с каждым днем ​​ситуация на ЗАЭС становится все более напряженной.

— На ЗАЭС завозится новая техника оккупантов, в том числе ракетные комплексы, из которых есть обстрелы другой стороны Днепра — это территория Никополя. Три дня назад была повреждена линия связи между Запорожской ТЭС и Никополем, но она восстановлена, – сказал Котин.

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Он добавил, что на Запорожской АЭС по-прежнему находятся около 500 солдат РФ. Они контролируют физический периметр, там есть тяжелая техника, взрывчатка.

По словам Котина, Энергоатом ждет реакции от МАГАТЭ, поскольку еще 3 марта советом директоров была принята резолюция о том, что надо освободить все атомные объекты от оккупантов и обеспечить контроль за ними со стороны Украины.

– На тот период была захвачена только ЧАЭС, но 4 марта была захвачена и ЗАЭС. С 4 марта фактически нет реакции такой, какой мы хотели бы, чтобы она была. Наш МИД направляет ноты, но заявлений об освобождении территории ЗАЭС они (МАГАТЭ) не делают, — признал Котин.

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Фото: Енергоатом

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