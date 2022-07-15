На ЗАЭС оккупанты устанавливают ракетные комплексы, из которых обстреливают Никополь

Июль, 15 в 18:49

На территории захваченной оккупантами Запорожской АЭС российские военные устанавливают ракетные комплексы, из которых обстреливают Никополь.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал президент НАЭК Энергоатом Петр Котин. Он отметил, что с каждым днем ​​ситуация на ЗАЭС становится все более напряженной.

— На ЗАЭС завозится новая техника оккупантов, в том числе ракетные комплексы, из которых есть обстрелы другой стороны Днепра — это территория Никополя. Три дня назад была повреждена линия связи между Запорожской ТЭС и Никополем, но она восстановлена, – сказал Котин.

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Он добавил, что на Запорожской АЭС по-прежнему находятся около 500 солдат РФ. Они контролируют физический периметр, там есть тяжелая техника, взрывчатка.

По словам Котина, Энергоатом ждет реакции от МАГАТЭ, поскольку еще 3 марта советом директоров была принята резолюция о том, что надо освободить все атомные объекты от оккупантов и обеспечить контроль за ними со стороны Украины.

– На тот период была захвачена только ЧАЭС, но 4 марта была захвачена и ЗАЭС. С 4 марта фактически нет реакции такой, какой мы хотели бы, чтобы она была. Наш МИД направляет ноты, но заявлений об освобождении территории ЗАЭС они (МАГАТЭ) не делают, — признал Котин.

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Фото: Енергоатом