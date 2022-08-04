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Факты / Украина

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Китаем

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

– Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпинем год назад. После 24 февраля мы официально просили о разговоре с Китаем, но у нас его не было. Хотя я считаю, что это было бы полезно, – заявил президент.

Глава государства назвал Китай мощным государством, которое может политически и экономически повлиять на власть Кремля.

— Я скажу честно, что этот нейтралитет гораздо лучше, чем если бы Китай присоединился к России. Я верю, что общество Китая, народ этого государства сделает разумный выбор. Все-таки для нас важно, чтобы Китай не помогал России, – отметил Зеленский.

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Источник: South China Morning Post

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