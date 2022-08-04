Зеленський заявив про готовність до переговорів з Китаєм

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би провести переговори із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

– Я хотів би поговорити напряму. У мене була одна розмова з Сі Цзіньпіном рік тому. Після 24 лютого ми офіційно просили про розмову з Китаєм, але в нас її не було. Хоча я вважаю, що це було б корисно, – заявив президент.