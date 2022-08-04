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Факти / Україна

Зеленський заявив про готовність до переговорів з Китаєм

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би провести переговори із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

– Я хотів би поговорити напряму. У мене була одна розмова з Сі Цзіньпіном рік тому. Після 24 лютого ми офіційно просили про розмову з Китаєм, але в нас її не було. Хоча я вважаю, що це було б корисно, – заявив президент.

Глава держави назвав Китай потужною країною, яка може політично та економічно вплинути на Кремль.

– Я скажу чесно, що цей нейтралітет набагато кращий, ніж якби Китай приєднався до Росії. Я вірю, що суспільство Китаю, народ цієї держави зробить розумний вибір. Все ж таки для нас важливо, щоб Китай не допомагав Росії, — зазначив Зеленський.

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Джерело: South China Morning Post

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