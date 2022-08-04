Уничтожение Керченского моста: какие шансы Украины и что может стать преградой

Август, 04 в 7:54

Для разрушения Крымского моста необходима сложная и многовекторная операция, пуск одной дальнобойной ракеты ATACMS вопрос не решит.

Об этом заявил исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

По его словам, ВСУ предстоит задействовать беспилотные аппараты, авиацию, возможно, даже диверсионно-разведывательные группы.

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— Этот вопрос может быть решен, и дальнобойные ракеты должны играть в нем ведущую роль. Но это гораздо сложнее, чем нажать кнопку и уничтожить мост, к сожалению, — рассказал эксперт.

Михайлов считает, что российская ПВО может сбивать некоторые ракеты HIMARS: к примеру, одну из пяти. Но против ракет GMLRS она бессильна.

— Поэтому, если даже завтра Украина получит ATACMS, в первую очередь нужно будет уничтожить, обезвредить российскую противовоздушную оборону. Ракеты GMLRS на это способны. Мы видели уничтожение российской батареи С-300, уничтожение радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы. Поэтому обезвредить российскую противовоздушную оборону — возможно, но я считаю, что это предпосылка применения баллистических ракет типа ATACMS, — говорит Михайлов.

Он прогнозирует, что вся временно оккупированная территория Украины включительно с Крымом будет находиться в зоне огневого поражения ВСУ, что дает новые возможности.

Напомним, что в ближайшее время Украина может получить ракеты ATACMS дальностью полета до 300 км, которая покрывает Крым и Керченский мост.

А перед этим советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Крымский мост может ожидать судьба вышек Бойка.

Источник: Радио НВ