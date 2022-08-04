Знищення Керченського мосту: які шанси України та що може стати перепоною

Серпень, 04 в 7:54

Для руйнування Кримського мосту потрібна складна та багатовекторна операція, пуск однієї далекобійної ракети ATACMS питання не вирішить.

Про це заявив дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

За його словами, ЗСУ має задіяти безпілотні апарати, авіацію, можливо, навіть диверсійно-розвідувальні групи.

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– Це питання може бути вирішене, і далекобійні ракети мають відігравати в ньому провідну роль. Але це набагато складніше, ніж натиснути на кнопку та знищити міст, на жаль, – розповів експерт.

Михайлов вважає, що російська ППО може збивати деякі ракети HIMARS: наприклад одну з п’яти. Але проти ракет GMLRS вона безсила.

– Тому якщо навіть завтра Україна отримає ATACMS, насамперед потрібно буде знищити, знешкодити російську протиповітряну оборону. Ракети GMLRS на це здатні. Ми бачили знищення російської батареї С-300, знищення станцій радіолокацій, засобів радіоелектронної боротьби. Тому знешкодити російську протиповітряну оборону – можливо, але я вважаю, що це є передумовою застосування балістичних ракет типу ATACMS, – каже Михайлов.

Він прогнозує, що вся тимчасово окупована територія України включно з Кримом перебуватиме у зоні вогневого ураження ЗСУ, що дає нові можливості.

Нагадаємо, що найближчим часом Україна може отримати ракети ATACMS дальністю польоту до 300 км, яка покриває Крим та Керченський міст.

А перед цим радник голови ВП Олексій Арестович розповів, що на Кримський міст може чекати доля вишок Бойка.

Джерело: Радіо НВ