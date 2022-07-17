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Факты / Украина

С ним могут случиться какие-то неприятности: Арестович о судьбе Крымского моста

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Керченський міст

Советник главы ОП Алексей Арестович интервью Фейгин.Live рассказал, может ли Крымский мост стать объектом поражения для ВСУ.

— Как только появится первая техническая возможность он тут же станет этим объектом. По нему идет снабжение техникой, значит его надо поломать. У нас нет никаких сантиментов, у нас есть расчет, мы думаем о государственной политике. Если есть ограничение от партнеров, в частности, не бить по территории РФ, потому что они видят общую картину, так не будем бить. Так у нас целей на территории Украины хватает, — говорит Арестович.

Также он добавил, что Крымский мост в первой своей части проходит по территориальным водам и “с ним могут случиться какие-то неприятности”.

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— Незаконное сооружение, построенное в территориальных водах Украины. Вышки Бойко были захвачены незаконно, что с ними случилось? Какая-то беда? Крымский мост ждет примерно такая же судьба, — говорит Арестович.

Фото: dreamstime.com

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