С ним могут случиться какие-то неприятности: Арестович о судьбе Крымского моста

Советник главы ОП Алексей Арестович интервью Фейгин.Live рассказал, может ли Крымский мост стать объектом поражения для ВСУ.

— Как только появится первая техническая возможность он тут же станет этим объектом. По нему идет снабжение техникой, значит его надо поломать. У нас нет никаких сантиментов, у нас есть расчет, мы думаем о государственной политике. Если есть ограничение от партнеров, в частности, не бить по территории РФ, потому что они видят общую картину, так не будем бить. Так у нас целей на территории Украины хватает, — говорит Арестович.