Можно ли выехать в ЕС без биометрического паспорта – объяснение Госпогранслужбы
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Въезд граждан Украины в страны ЕС возможен только по биометрическому паспорту, поскольку эти страны руководствуются Шенгенским кодексом о границах.
Об этом заявили в Госпогранслужбе.
Также отмечается, что в случае отсутствия биометрического паспорта нужно получить визу. Но это не касается граждан, нуждающихся в дополнительной защите.
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Напомним, что ранее в Еврокомиссии заявили, что не видят риска приостановки безвизового режима с Украиной из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия.
К слову, ранее Факты ICTV писали, как заказать загранпаспорт во время военного положения, куда обращаться и сколько это стоит.
Источник: Госпогранслужба