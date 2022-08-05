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Факты / Украина

Можно ли выехать в ЕС без биометрического паспорта – объяснение Госпогранслужбы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Шенгенська зона
Фото: Dreamstime

Въезд граждан Украины в страны ЕС возможен только по биометрическому паспорту, поскольку эти страны руководствуются Шенгенским кодексом о границах.

Об этом заявили в Госпогранслужбе.

Также отмечается, что в случае отсутствия биометрического паспорта нужно получить визу. Но это не касается граждан, нуждающихся в дополнительной защите.

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Напомним, что ранее в Еврокомиссии заявили, что не видят риска приостановки безвизового режима с Украиной из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как заказать загранпаспорт во время военного положения, куда обращаться и сколько это стоит.

Источник: Госпогранслужба

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