Чи можна виїхати до ЄС без біометричного паспорту – пояснення Держприкордонслужби
Фото: Dreamstime
В’їзд громадян України в країни ЄС можливий за біометричним паспортом, оскільки ці країни керуються Шенгенським кодексом про кордони.
Про це заявили у Держприкордонслужбі.
Також зазначається, що у разі відсутності біометричного паспорту потрібно отримати візу. Але це не стосується громадян, які потребують додаткового захисту.
Зараз дивляться
Нагадаємо, що в Єврокомісії не бачать ризику призупинення безвізового режиму з Україною через повномасштабну війну, яку розв’язала Росія.
До речі, раніше Факти ICTV писали, як замовити закордонний паспорт під час воєнного стану, куди звертатися та скільки це коштує.
Джерело: Держприкордонслужба