Чи можна виїхати до ЄС без біометричного паспорту – пояснення Держприкордонслужби

Серпень, 05 в 13:02

В’їзд громадян України в країни ЄС можливий за біометричним паспортом, оскільки ці країни керуються Шенгенським кодексом про кордони.

Про це заявили у Держприкордонслужбі.

Також зазначається, що у разі відсутності біометричного паспорту потрібно отримати візу. Але це не стосується громадян, які потребують додаткового захисту.

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Нагадаємо, що в Єврокомісії не бачать ризику призупинення безвізового режиму з Україною через повномасштабну війну, яку розв’язала Росія.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як замовити закордонний паспорт під час воєнного стану, куди звертатися та скільки це коштує.

Джерело: Держприкордонслужба