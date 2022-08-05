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Факти / Україна

Чи можна виїхати до ЄС без біометричного паспорту – пояснення Держприкордонслужби

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Шенгенська зона
Фото: Dreamstime

В’їзд громадян України в країни ЄС можливий за біометричним паспортом, оскільки ці країни керуються Шенгенським кодексом про кордони.

Про це заявили у Держприкордонслужбі.

Також зазначається, що у разі відсутності біометричного паспорту потрібно отримати візу. Але це не стосується громадян, які потребують додаткового захисту.

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Нагадаємо, що в Єврокомісії не бачать ризику призупинення безвізового режиму з Україною через повномасштабну війну, яку розв’язала Росія.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як замовити закордонний паспорт під час воєнного стану, куди звертатися та скільки це коштує.

Джерело: Держприкордонслужба

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