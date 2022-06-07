Июнь, 07 в 17:36

С 15 марта 2022 года территориальные органы и территориальные подразделения Государственной миграционной службы, которые находятся в районах, где не ведутся активные боевые действия, возобновили работу по приему и предоставлению административных услуг, в частности, документов для оформления ID-карты и заграничного паспорта гражданина Украины.

Как заказать загранпаспорт в условиях войны — читайте в нашем материале.

Как получить загранпаспорт

Для этого необходимо обратиться в любое отделение ГМС или в государственное предприятие Документ.

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Отделения ГМС работают во всех регионах, где нет активных боевых действий. Список работающих отделений в теории можно найти на сайте.

Список офисов ДП Документ можно найти на сайте.

Чтобы заказать заграничный паспорт взрослому, необходимо иметь внутренний паспорт в форме ID-карты или паспорт гражданина Украины старого образца и справку идентификационного кода.

Для изготовления загранпаспорта для ребенка нужны свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей.

Если внутреннего паспорта или свидетельства о рождении нет, придется сначала восстановить эти документы. Это также можно сделать в Государственной миграционной службе по месту фактического проживания.

Если же вы уже подались на загранпаспорт, однако в вашем регионе начались боевые действия, в определенных случаях есть возможность получить загранпаспорт в отделении ДМС в другом регионе.

Для этого обратитесь в ГМС по адресу фактического проживания и напишите соответствующее заявление. Тем не менее, каждый случай решается индивидуально.

Сколько стоит загранпаспорт

При непосредственном обращении в ДМС стоимость стандартного оформления за 40 рабочих дней составляет 845, 47 грн.

Оформление биометрического загранпаспорта за 20 рабочих дней будет стоить 957, 32 грн.

Оформить биометрический загранпаспорт в течение недели можно за 1210, 32 грн.

В случае изготовления загранпаспорта через ГП Документ к этой сумме надо добавить 480 грн за услуги предприятия.

Однако помните, что загранпаспорта изготавливают централизованно — в Киеве. Поэтому в условиях войны, из-за логистических проблем доставка может затянуться.

Что делать, если срок действия загранпаспорта истекает

На период действия военного положения власти разрешили продлевать срок действия загранпаспортов на пять лет. Также вернули возможность вписывать детей в возрасте до 16 лет в загранпаспорт одного из родителей.

То есть если срок действия загранпаспорта истекает, изготавливать новый не надо. Так же, как и не обязательно делать загранпаспорт для ребенка.

Чтобы продлить срок действия паспорта или вклеить в него фото ребенка, необходимо обратиться в Государственную миграционную службу. Если вы за границей, посетите ближайшее консульское учреждение Украины.