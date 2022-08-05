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Факты / Украина

Северная Македония не передавала Украине штурмовики Су-25 – Воздушные силы ВСУ

Валентина Летяк, редактор ленты
Су-25 Україна
Фото: Depositphotos

Нет официальной информации о том, что Северная Македония передала Украине четыре штурмовых самолета Су-25, заявил на брифинге спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, они не получали подтверждения ни со стороны Северной Македонии, ни со стороны Министерства обороны Украины.

– Это появилось в прессе, а у нас всегда люди бегут впереди паровоза, всегда хотят первыми освещать все события. Пока что мы такой информации не обнародовали, не имеем, – отметил он.

Игнат также заверил, что пока нет решения о предоставлении Украине самолетов F-15, F-16 или любого другого типа, и подготовка пилотов не проводится.

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4 августа македонское издание MKD сообщило, что Северная Македония передала Украине четыре штурмовика Су-25, которые она купила у нас во время конфликта в 2001 году за €4 млн.

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