Северная Македония не передавала Украине штурмовики Су-25 – Воздушные силы ВСУ
Нет официальной информации о том, что Северная Македония передала Украине четыре штурмовых самолета Су-25, заявил на брифинге спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, они не получали подтверждения ни со стороны Северной Македонии, ни со стороны Министерства обороны Украины.
– Это появилось в прессе, а у нас всегда люди бегут впереди паровоза, всегда хотят первыми освещать все события. Пока что мы такой информации не обнародовали, не имеем, – отметил он.
Игнат также заверил, что пока нет решения о предоставлении Украине самолетов F-15, F-16 или любого другого типа, и подготовка пилотов не проводится.
4 августа македонское издание MKD сообщило, что Северная Македония передала Украине четыре штурмовика Су-25, которые она купила у нас во время конфликта в 2001 году за €4 млн.