Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Північна Македонія не передавала Україні штурмовики Су-25 – Повітряні сили ЗСУ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Су-25 Україна
Фото: Depositphotos

Немає офіційної інформації про те, що Північна Македонія передала Україні чотирьох штурмових літаків Су-25, заявив на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, вони не отримували підтвердження ані з боку Північної Македонії, ані з боку Міністерства оборони України.

– Це з’явилося у пресі, а в нас завжди люди біжать попереду паровоза, завжди хочуть першими висвітлювати усі події. Поки що ми такої інформації не оприлюднили, не маємо, – наголосив він.

Ігна також запевнив, що поки немає рішення про надання Україні літаків F-15, F-16 або будь-якого іншого типу, і підготовка пілотів не проводиться.

Зараз дивляться

4 серпня македонське видання MKD повідомило, що Північна Македонія передала Україні чотири штурмовики Су-25, які вона купила у нас під час конфлікту у 2001 році за €4 млн.

Читайте
Ціна літака від $11 млн: ЗСУ збили черговий броньований штурмовик Су-25 росіян

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка