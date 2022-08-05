Північна Македонія не передавала Україні штурмовики Су-25 – Повітряні сили ЗСУ

Серпень, 05 в 15:56

Немає офіційної інформації про те, що Північна Македонія передала Україні чотирьох штурмових літаків Су-25, заявив на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, вони не отримували підтвердження ані з боку Північної Македонії, ані з боку Міністерства оборони України.

– Це з’явилося у пресі, а в нас завжди люди біжать попереду паровоза, завжди хочуть першими висвітлювати усі події. Поки що ми такої інформації не оприлюднили, не маємо, – наголосив він.

Ігна також запевнив, що поки немає рішення про надання Україні літаків F-15, F-16 або будь-якого іншого типу, і підготовка пілотів не проводиться.

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4 серпня македонське видання MKD повідомило, що Північна Македонія передала Україні чотири штурмовики Су-25, які вона купила у нас під час конфлікту у 2001 році за €4 млн.