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Факты / Украина

Херсонская битва для Путина, как Сталинград – для Гитлера: эксперт о положении войск РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Херсонская битва для Путина, как Сталинград – для Гитлера: эксперт о положении войск РФ
Фото: Факты ICTV

Россия понимает, что Херсон может стать осиновым колом в путинском режиме и российской империи, поэтому  изо всех сил старается избежать поражения.

Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко.

— Поэтому понимая, что это может стать, как Сталинградская битва для Гитлера, так и для Путина Херсонская битва может стать роковой битвой, после которой очень скоро закончится его империя, его авторитет даже в очень зомбированных умах среднестатистического гражданина, — говорит эксперт.

Также от отметил, что Россия пытается найти хоть какие-то варианты, чтобы помочь полуокруженным войскам, находящимся на правом берегу Днепра, для которых остался лишь один мост с возможностью отступить на левый берег и перейти к своим частям.

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— Это дамба Каховского водохранилища, все остальные пути отступления и соответственно все остальные возможности военного маневра для того, чтобы сохранить силы и средства, их уже нет.  Конечно, они стараются что-то сделать, это чаще всего имитация каких-то действий, например, переброс небольших войск на правый берег. Вроде бы, для усиления, вроде бы, мы там стараемся проводить наступление. И планируем наступление. Но все объективные данные показывают, что проводить наступление для РФ будет очень тяжело на тех участках и это будет сопряжено с большими потерям и не приведет к существенным изменениям линии фронта, — рассказывает Варченко.

Также он добавил, что украинские войска должны вымотать РФ в оборонительных боях, использовать все возможности активной артиллерии.

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Кроме того, Варченко сообщил, что за июль было уничтожено более 150 очень важных объектов по всей линии фронта, из них более 30 на южном направлении — складов, опорных пунктов, центров управления и логистических пунктов.

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