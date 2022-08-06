Херсонская битва для Путина, как Сталинград – для Гитлера: эксперт о положении войск РФ

Август, 06 в 18:11

Россия понимает, что Херсон может стать осиновым колом в путинском режиме и российской империи, поэтому изо всех сил старается избежать поражения.

Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко.

— Поэтому понимая, что это может стать, как Сталинградская битва для Гитлера, так и для Путина Херсонская битва может стать роковой битвой, после которой очень скоро закончится его империя, его авторитет даже в очень зомбированных умах среднестатистического гражданина, — говорит эксперт.

Также от отметил, что Россия пытается найти хоть какие-то варианты, чтобы помочь полуокруженным войскам, находящимся на правом берегу Днепра, для которых остался лишь один мост с возможностью отступить на левый берег и перейти к своим частям.

Сейчас смотрят

— Это дамба Каховского водохранилища, все остальные пути отступления и соответственно все остальные возможности военного маневра для того, чтобы сохранить силы и средства, их уже нет. Конечно, они стараются что-то сделать, это чаще всего имитация каких-то действий, например, переброс небольших войск на правый берег. Вроде бы, для усиления, вроде бы, мы там стараемся проводить наступление. И планируем наступление. Но все объективные данные показывают, что проводить наступление для РФ будет очень тяжело на тех участках и это будет сопряжено с большими потерям и не приведет к существенным изменениям линии фронта, — рассказывает Варченко.

Также он добавил, что украинские войска должны вымотать РФ в оборонительных боях, использовать все возможности активной артиллерии.

Кроме того, Варченко сообщил, что за июль было уничтожено более 150 очень важных объектов по всей линии фронта, из них более 30 на южном направлении — складов, опорных пунктов, центров управления и логистических пунктов.