Херсонська битва для Путіна, як Сталінград – для Гітлера: експерт про положення військ РФ

Серпень, 06 в 18:11

Росія розуміє, що Херсон може стати осиновим колом у путінському режимі та російській імперії, тому щосили намагається уникнути поразки.

Про це заявив експерт із питань безпеки Іван Варченко.

– Тому розуміючи, що це може стати як Сталінградська битва для Гітлера, так і для Путіна Херсонська битва може стати фатальною битвою, після якої дуже скоро закінчиться його імперія, його авторитет навіть у дуже зомбованих умах середньостатистичного громадянина, – каже експерт.

Також він зазначив, що Росія намагається знайти хоч якісь варіанти, щоб допомогти напівоточеним військам, що знаходяться на правому березі Дніпра, для яких залишився лише один міст з можливістю відступити на лівий берег і перейти до своїх частин.

Зараз дивляться

– Це дамба Каховського водосховища, всі інші шляхи відступу і, відповідно, всі інші можливості військового маневру для того, щоб зберегти сили та засоби, їх уже немає. Звичайно, вони намагаються щось зробити, це найчастіше імітація якихось дій, наприклад перекидання невеликих військ на правий берег. Начебто, для посилення, начебто б ми там намагаємося проводити наступ. І плануємо наступ. Але всі об’єктивні дані показують, що проводити наступ для РФ буде дуже важко на тих ділянках і це буде пов’язано з великими втратами і не призведе до суттєвих змін лінії фронту, – розповідає Варченко.

Також він додав, що українські війська мають вимотати РФ в оборонних боях, використати всі можливості активної артилерії.

Крім того, Варченко повідомив, що за липень було знищено понад 150 дуже важливих об’єктів по всій лінії фронту, з них понад 30 на південному напрямку – складів, опорних пунктів, центрів управління та логістичних пунктів.