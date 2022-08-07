В Украину впервые с начала войны прибыло судно из Турции

Август, 06 в 21:34

6 августа впервые с начала полномасштабной войны в Украины прибыло судно под погрузку – балкер FULMAR S.

– Мы уже можем констатировать, что благодаря усилиям Президента Украины, ВСУ, Министерства инфраструктуры и наших партнеров – ООН и Турции – “зерновой коридор” заработал на выход и на вход в порты Украины, – сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Также он отметил, что это “событие является важным сигналом для рынка, что “зерновая инициатива” – безопасная и главное выгодная бизнес возможность для судовладельцев вернуться в украинские порты”.

— Благодарю коллег из ООН и Турции за создание условий безопасности для захода первого судна в украинские территориальные воды. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы наши порты могли принимать и обрабатывать гораздо больше суден. В частности, мы планируем уже через 2 недели выйти на уровень по меньшей мере 3-5 суден в сутки. Наша цель – выход на месячный объем переправы в портах Большой Одессы в 3 млн. тонн сельскохозяйственной продукции, — сообщил министр.

Напомним, что 22 июля в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов в Украине — Черноморска, Одессы и Южного.

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Источник: Александр Кубраков

Фото: Александр Кубраков