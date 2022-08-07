В Україну вперше з початку війни прибуло судно з Туреччини

Серпень, 06 в 21:34

6 серпня вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну прибуло судно під завантаження – балкер FULMAR S.

– Ми уже можемо констатувати, що завдяки зусиллям Президента України, ЗСУ, Міністерства інфраструктури та наших партнерів – ООН та Туреччини – “зерновий коридор” запрацював на вихід і на вхід до портів України, – повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Також він зазначив, що ця подія є важливим сигналом для ринку, що “зернова ініціатива” – це безпечна і головне вигідна бізнес можливість для судновласників повернутися в українські порти.

– Дякую колегам з ООН та Туреччини за створення безпекових умов для заходу першого судна в українські територіальні води. Ми зі свого боку робимо все можливе, щоб наші порти могли приймати та обробляти значно більше суден. Зокрема, ми плануємо уже за 2 тижні вийти на рівень щонайменше 3-5 суден на добу. Наша мета – вихід на місячний обсяг перевалки в портах Великої Одеси в 3 млн тонн сільськогосподарської продукції, – повідомив міністр.

Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох портів в Україні – Чорноморська, Одеси та Південного.

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А до Стамбула 2 серпня прибув перший корабель з українським продовольством.

Джерело: Олександр Кубраков

Фото: Олександр Кубраков