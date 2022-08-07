Август, 07 в 17:40

Сухогруз FULMAR под флагом Барбадоса вошел в морской порт Черноморска Одесской области. Там он сможет загрузить украинскую агропродукцию на экспорт.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины на своих страницах в соцсетях.

— Балкер FULMAR S зашел в порт Черноморск и готов к загрузке, — говорится в сообщении.

Министерство отметило, что это первое судно, зашедшее в украинский порт с момента полномасштабного российского вторжения.

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– Судно зашло в ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, – добавили в Мининфраструктры.

Ранее о прибытии судна FULMAR в воды Украины 6 августа сообщил глава Мининфраструктуры Александр Курбаков.

По данным портала MarineTraffic, судно прибыло из турецкого порта Бандырма.

Напомним, что 22 июля в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов в Украине — Черноморска, Одессы и Южного.

А в Стамбул 2 августа прибыл первый корабль с украинским продовольствием.

Фото: Мининфраструктуры