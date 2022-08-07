Первый с начала войны: в порт Черноморск прибыл сухогруз для экспорта агропродукции
Сухогруз FULMAR под флагом Барбадоса вошел в морской порт Черноморска Одесской области. Там он сможет загрузить украинскую агропродукцию на экспорт.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины на своих страницах в соцсетях.
— Балкер FULMAR S зашел в порт Черноморск и готов к загрузке, — говорится в сообщении.
Министерство отметило, что это первое судно, зашедшее в украинский порт с момента полномасштабного российского вторжения.
– Судно зашло в ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, – добавили в Мининфраструктры.
Ранее о прибытии судна FULMAR в воды Украины 6 августа сообщил глава Мининфраструктуры Александр Курбаков.
По данным портала MarineTraffic, судно прибыло из турецкого порта Бандырма.
Напомним, что 22 июля в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов в Украине — Черноморска, Одессы и Южного.
А в Стамбул 2 августа прибыл первый корабль с украинским продовольствием.
Фото: Мининфраструктуры