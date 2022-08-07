Перший з початку війни: до порту Чорноморськ прибув суховантаж для експорту агропродукції
Суховантаж FULMAR під прапором Барбадосу зайшов у морський порт Чорноморська Одеської області. Там він зможе завантажити українську агропродукцію на експорт.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України на своїх сторінках у соцмережах.
– Балкер FULMAR S зайшов до порту Чорноморськ та готовий для завантаження, – йдеться у повідомленні.
Міністерство зазначило, що це перше судно, яке зайшло в український порт з моменту повномасштабного російського вторгнення.
– Судно зайшло в ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, – додали у Мінінфраструктри.
Раніше про прибуття судна FULMAR у води України 6 серпня повідомив очільник Мінінфраструктури Олександр Курбаков.
За даними порталу MarineTraffic, судно прибуло з турецького порту Бандирма.
Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох портів в Україні – Чорноморська, Одеси та Південного.
А до Стамбула 2 серпня прибув перший корабель з українським продовольством.
Фото: Мінінфраструктури