Серпень, 07 в 17:40

Суховантаж FULMAR під прапором Барбадосу зайшов у морський порт Чорноморська Одеської області. Там він зможе завантажити українську агропродукцію на експорт.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України на своїх сторінках у соцмережах.

– Балкер FULMAR S зайшов до порту Чорноморськ та готовий для завантаження, – йдеться у повідомленні.

Міністерство зазначило, що це перше судно, яке зайшло в український порт з моменту повномасштабного російського вторгнення.

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– Судно зайшло в ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, – додали у Мінінфраструктри.

Раніше про прибуття судна FULMAR у води України 6 серпня повідомив очільник Мінінфраструктури Олександр Курбаков.

За даними порталу MarineTraffic, судно прибуло з турецького порту Бандирма.

Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох портів в Україні – Чорноморська, Одеси та Південного.

А до Стамбула 2 серпня прибув перший корабель з українським продовольством.

Фото: Мінінфраструктури