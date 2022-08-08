Август, 08 в 14:55

Экс-министру обороны Украины Михаилу Ежелю сообщили о подозрении в государственной измене по делу о Харьковских соглашениях. Именно он согласовал подписание этого документа, создавшего предпосылки для оккупации Крыма Россией.

Как проинформировали в Государственном бюро расследований (ГБР), Ежель как адмирал и бывший главнокомандующий Военно-Морскими силами Украины прекрасно понимал угрозы от пребывания флота РФ в Крыму. А Харьковские соглашения продлили срок пребывания российского Черноморского флота в Севастополе.

Несмотря на это, Ежель согласовал весь пакет документов для имплементации Харьковских соглашений между Украиной и РФ. При этом экс-министр даже не посетил заседание Кабинета министров 21 апреля 2010 года, на котором обсуждались документы.

Кроме того, не состоялась обязательная правовая экспертиза о соответствии проекта Харьковских соглашений украинским законам и Конституции Украины.

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Как подчеркнули в ГБР, такие действия Ежеля создали условия для наращивания военной техники и личного состава российских войск в Крыму, а также для модернизации кораблей Черноморского флота РФ и летательных аппаратов. В 2014 году все это вооружение было использовано агрессором при захвате украинского Крыма.

В связи с этим Михаил Ежель подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Как известно, 21 апреля 2010 года в Харькове Виктор Янукович от имени Украины подписал соглашение с РФ (так называемые Харьковские соглашения). Этим документом на 25 лет был продлен срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе вместо его вывода с территории нашего государства.

Экс-президент-беглец подписал соглашение под предлогом получения скидки на российский газ. Такое решение создало предпосылки для роста численности российских войск в Крыму и дальнейшего вторжения армии РФ на полуостров.

Следует отметить, что Ежель – не первый подозреваемый по делу о Харьковских соглашениях. В 2021 году подозрения в госизмене также получили Виктор Янукович и бывший премьер Николай Азаров. Они объявлены в розыск.

А в июле 2022 года подозреваемыми стали экс-министр иностранных дел Константин Грищенко и бывший глава Минюста Александр Лавринович. Их объявили в государственный и международный розыск.

Проверяется роль других должностных лиц в подписании Харьковских соглашений.