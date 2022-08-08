Серпень, 08 в 14:55

Ексміністру оборони України Михайлу Єжелю повідомлено про підозру у державній зраді у справі про Харківські угоди. Саме він погодив підписання цього документа, який створив передумови для окупації Криму Росією.

Як поінформували в Державному бюро розслідувань, Єжель як адмірал та колишній головнокомандувач Військово-Морських сил України чудово розумів загрози від перебування флоту РФ у Криму. А Харківські угоди продовжували термін перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі.

Попри це, Єжель погодив весь пакет документів для імплементації Харківських угод між Україною та РФ. Водночас ексміністр навіть не відвідав засідання Кабінету міністрів 21 квітня 2010 року, на якому обговорювалися документи.

Крім того, не відбулася обов’язкова правова експертиза щодо відповідності проєкту Харківських угод українським законам та Конституції України.

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Як наголосили в ДБР, такі дії Єжеля створили умови для нарощування військової техніки та особового складу російських військ у Криму, а також для модернізації кораблів Чорноморського флоту РФ та літальних апаратів. У 2014 році все це озброєння було використано агресором під час захоплення українського Криму.

А тому Михайло Єжель підозрюється у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Як відомо, 21 квітня 2010 року у Харкові Віктор Янукович від імені України підписав угоду з РФ (так звані Харківські угоди). Цим документом на 25 років було продовжено термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі замість його виведення з території нашої держави.

Експрезидент-втікач підписав угоду під приводом отримання знижки на російський газ. Таке рішення створило передумови для зростання чисельності російських військ у Криму та для подальшого вторгнення армії РФ на півострів.

Єжель – не перший підозрюваний у справі про Харківські угоди. У 2021 році підозри в держзраді також отримали Віктор Янукович та колишній прем’єр Микола Азаров. Вони оголошені в розшук.

А в липні 2022 року підозрюваними стали ексміністр закордонних справ Костянтин Грищенко та колишній очільник Мін’юсту Олександр Лавринович. Їх оголосили в державний та міжнародний розшук.

Перевіряється роль інших посадовців у підписанні Харківських угод.