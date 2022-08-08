Август, 08 в 12:14

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет рычаги влияния на Кремль и может стимулировать РФ к выполнению определенных договоренностей.

Об этом рассказал в одном из интервью посол Украины в Турции Василий Боднар.

Он отметил, что, несмотря на тесные контакты Анкары и Москвы, Турция остается стратегическим партнером для Украины.

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– Диалог Турция-РФ способствует решению определенных вопросов, как зерновой вопрос, как посреднические услуги и так далее. Можно сказать, что определенным образом Эрдоган влияет на Путина и имеет рычаги влияния для того, чтобы не скажу, что заставить, но стимулировать его к выполнению определенных договоренностей… Если вы посмотрите на все эти посреднические услуги, то никто даже из европейских лидеров не добился того, чего добился Эрдоган, – подчеркнул Боднар.

По словам посла, можно выделить две составляющие так называемой миротворческой миссии Турции в полномасштабной войне РФ против Украины. Во-первых, Анкара как посредник пыталась организовать переговоры с участием украинской и российской сторон.

А во-вторых, Турция играет роль фасилитатора “с уклоном к посредничеству”, то есть страны, которая обеспечивает групповую коммуникацию, процесс коллективного решения проблемы (например, по экспорту украинского зерна).

– Поэтому те посреднические или фасилитаторские усилия и переговоры по конкретным направлениям, и зерно, и возможно, какие-то другие попытки найти точки соприкосновения – это также благодаря активной турецкой дипломатии, – уточнил Боднар.

Комментируя контакты турецкого и российского руководства, посол объяснил, что Турция в первую очередь отстаивает собственные интересы “так, как может”. В то же время, по словам Боднара, это не значит, что Киев в нынешних условиях должен испортить отношения с Анкарой.

Посол добавил, что Турция с начала полномасштабной войны прилагала максимальные усилия, чтобы помогать Украине и подталкивать РФ к заключению мирного соглашения.

– Но в их понимании прекращение войны – это прекращение боевых действий. Мы же говорим турецкой стороне, что нам требуется вывод российских войск, и это основная предпосылка для более поздних каких-то политических дискуссий или переговоров со страной-агрессором, — добавил Боднар.

Посол рассказал, что после переговоров делегаций Украины и РФ в Стамбуле в конце марта о механизмах прекращения войны появилась надежда на создание “платформы для урегулирования”. Однако все договоренности были нивелированы массовыми преступлениями российских войск в Буче, Ирпене и других украинских городах.

Окончательно переговорный процесс остановился после того, как РФ начала новое наступление на Донбассе, поскольку в Стамбуле договаривались о прекращении боевых действий на основе отвода войск.

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Анкара уже не в первый раз выступает с подобными инициативами.