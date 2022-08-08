Серпень, 08 в 12:14

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має важелі впливу на Кремль та може стимулювати РФ до виконання певних домовленостей.

Про це розповів в одному з інтерв’ю посол України в Туреччині Василь Боднар.

Він зазначив, що, попри тісні контакти Анкари та Москви, Туреччина залишається стратегічним партнером для України.

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– Діалог Туреччина-РФ сприяє вирішенню певних питань, як зернове питання, як посередницькі послуги і так далі. Можна сказати, що певним чином Ердоган впливає на Путіна і має важелі впливу для того, щоб не скажу, що змусити, але стимулювати його до виконання певних домовленостей… Якщо ви подивитеся на всі ці посередницькі послуги, то ніхто навіть із європейських лідерів не домігся того, що домігся Ердоган, – наголосив Боднар.

За словами посла, можна виділити дві складові так званої миротворчої місії Туреччини у повномасштабній війні РФ проти України. По-перше, Анкара як посередник намагалася організувати переговори за участю української та російської сторін.

А по-друге, Туреччина відіграє роль фасилітатора “з ухилом до посередництва”, тобто країни, яка забезпечує групову комунікацію, процес колективного розв’язання проблеми (наприклад, щодо експорту українського зерна).

– Тому ті посередницькі чи фасилітаторські зусилля і переговори за конкретними напрямками, і зерно, і можливо, якісь інші спроби знайти точки дотику – це також завдяки активній турецькій дипломатії, – уточнив Боднар.

Коментуючи контакти турецького та російського керівництва, посол пояснив, що Туреччина насамперед відстоює власні інтереси “в той спосіб, який може”. Водночас, за словами Боднара, це не означає, що Київ у нинішніх умовах повинен зіпсувати відносини з Анкарою.

Посол додав, що Туреччина від початку повномасштабної війни докладала максимальні зусилля, щоб допомагати Україні та підштовхувати РФ до укладання мирної угоди.

– Але в їхньому розумінні припинення війни – це припинення бойових дій. Ми ж говоримо турецькій стороні, що нам потрібно виведення російських військ, і це основна передумова для пізніших якихось політичних дискусій чи переговорів з країною-агресором, – додав Боднар.

Посол розповів, що після переговорів делегацій України та РФ у Стамбулі наприкінці березня щодо механізмів припинення війни з’явилася надія на створення “платформи для врегулювання”. Однак усі домовленості були знівельовані масовими злочинами російських військ у Бучі, Ірпені та інших українських містах.

Остаточно переговорний процес зупинився після того, яка РФ почала новий наступ на Донбасі, оскільки в Стамбулі домовлялися про припинення бойових дій на основі відведення військ.

Днями президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову запропонував кремлівському диктатору Володимиру Путіну зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Анкара вже не вперше виступає з подібними ініціативами.