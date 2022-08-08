Покупатель в Ливане отказался от украинского зерна: посольство назвало причину
Покупатель украинского зерна в Ливане отказался принимать груз из судна Razoni.
Об этом сообщило посольство Украины в Ливане.
Причиной отказа стала задержка сроков доставки – более пяти месяцев. Пока ищут другого покупателя украинского зерна.
– Отправитель сейчас ищет другого покупателя, чтобы разгружать свой груз либо в Ливане, либо в любой другой стране, – говорится в сообщении посольства.
Напомним, 22 июля в Стамбуле по инициативе ООН, Турция и генсек ООН Антониу Гуттериш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный.
1 и 5 августа отправлено четыре суда с более чем 80 тыс. тонн кукурузы.
Утром 7 августа отправился второй караван с украинским зерном – три судна из порта Черноморска и одно из Одессы.
На борту четырех балкеров – Mustafa Necati, Star Helena, Glory и Riva Wind – погрузили около 170 тыс. тонн агропромышленной продукции.
Утром 8 августа из порта Южный вышло первое с начала войны судно. Балкер SACURA следует в Италию. Судно объединилось в караван с балкером ARIZONA, который отправился из порта Черноморск в Турцию. На борту обоих судов 60 тыс. тонн агропродукции.
Источник: Посольство України в Лівані