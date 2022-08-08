Заработал третий порт Украины. Из Южного вышло судно с зерном

Август, 08 в 12:08

Утром 8 августа из порта Южный вышло первое с начала войны судно с украинским продовольствием. Балкер SACURA следует в Италию.

Судно объединилось в караван с балкером ARIZONA, который отправился из порта Черноморск в Турцию. На борту обоих судов 60 тысяч тонн агропродукции.

– Сегодня к реализации Инициативы полноценно привлечен крупнейший украинский порт – Южный. Таким образом, все порты Большой Одессы задействованы для экспорта агропродукции. Работаем с гарантами договоренностей, чтобы “зерновой коридор” работал бесперебойно и были соблюдены все требования к судоходству, — прокомментировал событие министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Сообщается, что в течение двух недель Украина планирует выйти на объем перевалки 3-5 суден в сутки.

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Напомним, 22 июля в Стамбуле по инициативе ООН, Турция и Генсек ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный.

1 и 5 августа в рамках реализации договоренностей отправлено четыре суда с более чем 80 тыс. тонн кукурузы. На учитывая отправленные сегодня судна, из портов уже вышли 8 кораблей с украинской агропродукцией.

Источник: Министерство инфраструктуры Украины

Фото: Министерство инфраструктуры Украины