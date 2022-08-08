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Факти / Україна

Покупець у Лівані відмовився від українського зерна: посольство назвало причину

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Покупець у Лівані відмовився від українського зерна: посольство назвало причину

Покупець українського зерна у Лівані відмовився приймати вантаж із судна Razoni.

Про це повідомило посольство України в Лівані.

Причиною відмови стала затримка термінів доставки – понад п’ять місяців. Наразі шукають іншого покупця українського зерна.

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– Відправник зараз шукає іншого покупця, щоб розвантажувати свій вантаж або в Лівані, або в будь-якій іншій країні, – йдеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції ООН, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів Одеса, Чорноморськ та Південний.

 

1 та 5 серпня відправлено чотири судна з понад 80 тис. тонн кукурудзи.

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Вранці 7 серпня вирушив другий караван з українським зерном – три судна з порту Чорноморська та одне з Одеси.

Джерело: Посольство України в Лівані

Фото: Посольство України в Лівані

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