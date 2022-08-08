Покупець у Лівані відмовився від українського зерна: посольство назвало причину
Покупець українського зерна у Лівані відмовився приймати вантаж із судна Razoni.
Про це повідомило посольство України в Лівані.
Причиною відмови стала затримка термінів доставки – понад п’ять місяців. Наразі шукають іншого покупця українського зерна.
– Відправник зараз шукає іншого покупця, щоб розвантажувати свій вантаж або в Лівані, або в будь-якій іншій країні, – йдеться у повідомленні посольства.
Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції ООН, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів Одеса, Чорноморськ та Південний.
1 та 5 серпня відправлено чотири судна з понад 80 тис. тонн кукурудзи.
Вранці 7 серпня вирушив другий караван з українським зерном – три судна з порту Чорноморська та одне з Одеси.
Джерело: Посольство України в Лівані