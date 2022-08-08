Август, 08 в 11:45

Российские военные выпустили ракеты по Умани. Сработала ПВО.

— А вот и работа ПВО в Умани, — говорится под видео.

Обновлено в 11.45. В результате падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, они оперативно госпитализированы. На месте происшествия работает ГСЧС.

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Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

— К ликвидации пожара на общей площади 70 кв.м привлечены 10 человек спасателей и 2 единицы техники, — говорится в сообщении ГСЧС.

Площадь тушения составила около 14 га.

Напомним, что в Винницкой области прогремел ряд взрывов перед воздушной тревогой. В регионе услышали по меньшей мере три взрыва. Известно, что попали по военным объектам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 166-е сутки.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

К слову, где идут бои на 08 августа можно посмотреть на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Фото: ГСЧС