Россия выпустила ракеты по Умани – сработала ПВО
Российские военные выпустили ракеты по Умани. Сработала ПВО.
— А вот и работа ПВО в Умани, — говорится под видео.
Обновлено в 11.45. В результате падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, они оперативно госпитализированы. На месте происшествия работает ГСЧС.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
— К ликвидации пожара на общей площади 70 кв.м привлечены 10 человек спасателей и 2 единицы техники, — говорится в сообщении ГСЧС.
Площадь тушения составила около 14 га.
Напомним, что в Винницкой области прогремел ряд взрывов перед воздушной тревогой. В регионе услышали по меньшей мере три взрыва. Известно, что попали по военным объектам.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 166-е сутки.
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К слову, где идут бои на 08 августа можно посмотреть на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Фото: ГСЧС