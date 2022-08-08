Серпень, 08 в 11:09

Російські військові випустили ракети по Умані. Спрацювала ППО.

– А ось і робота ППО в Умані, – йдеться під відео.

Офіційного підтвердження поки що не було.

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Нагадаємо, що ввечері 7 серпня у Вінницькій області прогриміла низка вибухів перед повітряною тривогою. В регіоні почули щонайменше три вибухи. Відомо, що потрапили по військовим об’єктам.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 166-ту добу.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

До речі, де точаться бої 8 серпня можна подивитися на інтерактивній карті бойових дій в Україні.