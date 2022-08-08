Серпень, 08 в 12:59

В Україні буде побудований завод із виробництва турецьких ударних оперативно-тактичних безпілотників Bayraktar TB2 (Байрактар ТБ2). Компанія-виробник Baykar (Байкар) уже придбала земельну ділянку для цього та розробила проєкт майбутнього заводу.

Про це поінформував в одному з інтерв’ю посол України в Туреччині Василь Боднар.

– Завод буде будуватися… Власник компанії Байкар створив свою українську компанію в Україні. Ця компанія вже придбала земельну ділянку, вони розробили проєкт самого заводу та мають намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов’язання власників компанії зробити це виробництво в Україні, – наголосив посол.

Боднар уточнив, що десь тиждень тому Кабінет міністрів України затвердив двосторонню угоду про будівництво заводу та надіслав її до Верховної Ради на ратифікацію.

Зараз дивляться

Посол пояснив, що рішення про зведення заводу в Україні має не лише політичне, а й практичне значення. Так, під час виготовлення значної частини моделей Bayraktar у нашій державі використовуватимуться комплектуючі українського виробництва.

– Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів, – заявив Боднар.

Він додав, що і до повномасштабної війни, і зараз сфера оборонних технологій є “одним з драйверів” відносин між Україною та Туреччиною.

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні побудують завод із виробництва турецьких безпілотників Bayraktar. Він повідомив, що уряд направить до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію відповідної угоди між Україною та Туреччиною.

Раніше про будівництво заводу заявляв і міністр оборони України Олексій Резніков. Він також зазначав, що завод Baykar у Туреччині найближчим часом буде зосереджений на виробництві безпілотників Bayraktar для Збройних сил України.