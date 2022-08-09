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Факты / Украина

Армия РФ за сутки потеряла 300 оккупантов и один вертолет — Генштаб

Ольга Тетеріна, редактор ленты
війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 42 640 российских оккупантов, за прошедшие сутки – еще 300.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. По их данным, украинские защитники уничтожили шесть вражеских танков, шесть боевых бронированных машин, четыре артиллерийские системы, один вертолет и три беспилотника оперативно-тактического уровня.

Ориентировочные боевые потери РФ в войне против Украины:

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  • танки – 1 817 (+6);
  • боевые бронированные машины – 4 076 (+6);
  • артиллерийские системы – 964 (+4);
  • РСЗО – 261;
  • средства ПВО – 133 (+1);
  • самолеты – 223;
  • вертолеты – 193 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3);
  • крылатые ракеты – 185 (+3);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 998 (+5);
  • специальная техника – 87 (+1).

Наибольшие потери российские захватчики понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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