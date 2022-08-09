Армия РФ за сутки потеряла 300 оккупантов и один вертолет — Генштаб
С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 42 640 российских оккупантов, за прошедшие сутки – еще 300.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. По их данным, украинские защитники уничтожили шесть вражеских танков, шесть боевых бронированных машин, четыре артиллерийские системы, один вертолет и три беспилотника оперативно-тактического уровня.
Ориентировочные боевые потери РФ в войне против Украины:
- танки – 1 817 (+6);
- боевые бронированные машины – 4 076 (+6);
- артиллерийские системы – 964 (+4);
- РСЗО – 261;
- средства ПВО – 133 (+1);
- самолеты – 223;
- вертолеты – 193 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3);
- крылатые ракеты – 185 (+3);
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 998 (+5);
- специальная техника – 87 (+1).
Наибольшие потери российские захватчики понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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