Август, 09 в 9:18

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 42 640 российских оккупантов, за прошедшие сутки – еще 300.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. По их данным, украинские защитники уничтожили шесть вражеских танков, шесть боевых бронированных машин, четыре артиллерийские системы, один вертолет и три беспилотника оперативно-тактического уровня.

Ориентировочные боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 1 817 (+6);

боевые бронированные машины – 4 076 (+6);

артиллерийские системы – 964 (+4);

РСЗО – 261;

средства ПВО – 133 (+1);

самолеты – 223;

вертолеты – 193 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3);

крылатые ракеты – 185 (+3);

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 998 (+5);

специальная техника – 87 (+1).

Наибольшие потери российские захватчики понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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