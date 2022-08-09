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Факти / Україна

Армія РФ за добу втратила 300 окупантів та один гелікоптер – Генштаб

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
війна в україні
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 42 640 російських окупантів, за минулу добу – ще 300.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. За їхніми даними, українські захисники знищили шість ворожих танків, шість бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, один гелікоптер та три безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Орієнтовні бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться
  • танки ‒ 1 817 (+6);
  • бойові броньовані машини ‒ 4 076 (+6);
  • артилерійські системи – 964 (+4);
  • РСЗВ – 261;
  • засоби ППО – 133 (+1);
  • літаки – 223;
  • гелікоптери – 193 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 757 (+3);
  • крилаті ракети – 185 (+3);
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 998 (+5);
  • спеціальна техніка – 87 (+1).

Найбільших втрат російські загарбники зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 167-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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