Серпень, 09 в 9:18

З початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 42 640 російських окупантів, за минулу добу – ще 300.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. За їхніми даними, українські захисники знищили шість ворожих танків, шість бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, один гелікоптер та три безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Орієнтовні бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться

танки ‒ 1 817 (+6);

бойові броньовані машини ‒ 4 076 (+6);

артилерійські системи – 964 (+4);

РСЗВ – 261;

засоби ППО – 133 (+1);

літаки – 223;

гелікоптери – 193 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 757 (+3);

крилаті ракети – 185 (+3);

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 998 (+5);

спеціальна техніка – 87 (+1).

Найбільших втрат російські загарбники зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 167-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.