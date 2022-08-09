Армія РФ за добу втратила 300 окупантів та один гелікоптер – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 42 640 російських окупантів, за минулу добу – ще 300.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. За їхніми даними, українські захисники знищили шість ворожих танків, шість бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, один гелікоптер та три безпілотники оперативно-тактичного рівня.
Орієнтовні бойові втрати РФ у війні проти України:
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- танки ‒ 1 817 (+6);
- бойові броньовані машини ‒ 4 076 (+6);
- артилерійські системи – 964 (+4);
- РСЗВ – 261;
- засоби ППО – 133 (+1);
- літаки – 223;
- гелікоптери – 193 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 757 (+3);
- крилаті ракети – 185 (+3);
- кораблі /катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 998 (+5);
- спеціальна техніка – 87 (+1).
Найбільших втрат російські загарбники зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 167-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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