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Факты / Украина

Существенное поражение желательно нанести РФ до холодов, есть конкретные сценарии – Подоляк

Юлия Соколова, редактор ленты
Существенное поражение желательно нанести РФ до холодов, есть конкретные сценарии – Подоляк
Фото: Генштаб ВСУ

У Украины есть конкретные сценарии и планы по деоккупации территорий, временно захваченных войсками РФ. В частности, принципиальным является освобождение города Херсон.

Об этом рассказал в одном из интервью советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он поддержал заявление президента Владимира Зеленского, что активные боевые действия следует завершить к зиме.

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До наступления холодов было бы желательно нанести (России, — Ред.) существенное поражение на любом направлении, прежде всего на южном, Херсонском… И есть конкретные сценарии и планы, которые, в частности, включают в себя сроки, когда нужно освободить или деблокировать какую-либо территорию. Именно об этом президент говорил и конгрессменам, и публично: мы эти планы наработали, но они должны быть ресурсно обеспечены (должно быть достаточное количество оружия, — Ред.), — подчеркнул Подоляк.

Он объяснил, что значительное поражение путинских войск на каком-либо из направлений приведет к ухудшению их обеспечения, деморализации, возникновению панических настроений в РФ.

Подоляк также заверил, что Украина не оставит Херсон в оккупации. По его словам, удары украинских Вооруженных сил по Антоновскому мосту прямо свидетельствуют о планах командования.

– Для нас невозможно представить, что Херсон останется у оккупантов. Это важно. Более того, события на Антоновском мосту показывают, что для нас принципиально освободить именно Херсон… Это единственный город такого размера, который находится в оккупации, если не учитывать Луганск и Донецк – это другой вопрос, это вопрос восьми лет войны. И поэтому определенные действия наша армия предпринимает уже сегодня, – отметил советник руководителя ОПУ.

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Отвечая на вопрос, были ли постоянные заявления о контрнаступлении ВСУ на Херсон крупной ИПСО (информационно-психологической операцией), чтобы заставить врага перебросить туда силы, Подоляк сообщил, что сегодня все публичные комментарии “являются частью ИПСО”. Цель таких заявлений – деморализовать оккупантов.

– Нам нужно деморализовать российскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня, что их здесь будут сжигать. Это ключевое, – заявил он.

При этом Подоляк обратил внимание на то, что контрнаступление ВСУ сегодня уже постепенно происходит. Ведь украинская армия сражается не так, как путинская, где в бой на определенном направлении бросают колонны пушечного мяса.

Подоляк уточнил, что ВСУ ведут “креативную войну”, которая заключается в обескровлении врага, нанесении ударов по тыловому обеспечению войск РФ, базам топлива, складам с вооружением, командным штабам.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что до конца 2022 года можно завершить военные действия на территории Украины. По его словам, все зависит от поддержки международных партнеров.

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Источник: BBC Украина
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