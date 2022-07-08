Июль, 08 в 14:27

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что до конца 2022 года можно завершить военные действия на территории нашего государства.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNN, отвечая на вопрос, может ли война прекратиться до конца года.

Президент также назвал условия, от которых зависит прекращение боевых действий.

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– Все зависит от нас, от вас и от того, кто сверху… Если наше государство будет объединено так, как сейчас, если мощное оружие будет поступать от наших партнеров вовремя. И если удача и Бог будут на нашей стороне, мы сможем многое сделать до конца этого года. Я уверен, что можем завершить военную часть этой войны, – подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, если Украина будет сильной, то наступит момент, когда России придется сесть за стол переговоров.

– Они будут видеть объединенный мир вокруг Украины, силу Украины и победу Украины на тех или иных направлениях или операциях. Если это будет – это будет очень крепкая позиция, с которой можно будет уже говорить. А говорить – это в любом случае финальная стадия войны, – отметил Зеленский.

Президент объяснил, что Украина будет бороться за каждый клочок своей земли. В то же время некоторые территории, скорее всего, придется возвращать дипломатическим путем.

– Мы будем бороться за каждый клочок нашей территории. Мы, может быть, сразу все не вернем, это понятно. Некоторые вещи возвращаются на поле битвы, для этого нам нужно быть технически обеспеченными. Когда мы будем технически обеспеченными, мы будем деоккупировать наши территории. Но некоторые территории нашей земли, наверное, хотелось бы в это верить, мы вернем дипломатическим путем. Дипломатический путь – меньше жертв, но это больше времени. Может быть и так, – рассказал президент.

Недавно Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран Большой семерки (G7) сообщил, что хочет, чтобы развязанная Россией полномасштабная война в Украине завершилась к зиме. Он призвал оказать дополнительную помощь нашему государству, чтобы можно было завершить войну до конца этого года.

В то же время бывший командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес считает, что до конца года ВСУ смогут отбросить российские войска к линии фронта по состоянию на 23 февраля.