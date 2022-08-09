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Факти / Україна

Суттєвої поразки бажано завдати РФ до холодів, є конкретні сценарії – Подоляк

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Суттєвої поразки бажано завдати РФ до холодів, є конкретні сценарії – Подоляк
Фото: Генштаб ЗСУ

В України є конкретні сценарії та плани з деокупації територій, тимчасово захоплених військами РФ. Зокрема, принциповим є звільнення міста Херсон.

Про це розповів в одному з інтерв’ю радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він підтримав заяву президента Володимира Зеленського, що активні бойові дії варто завершити до зими.

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До настання холодів було б бажано завдати (Росії, – Ред.) суттєвої поразки на будь-якому напрямку, насамперед на південному, Херсонському… І є конкретні сценарії та плани, які, зокрема, включають строки, коли треба звільнити чи деблокувати якусь територію. Саме про це президент говорив і конгресменам, і публічно: ми ці плани напрацювали, але вони мають бути ресурсно забезпечені (має бути достатня кількість зброї, – Ред.), – наголосив Подоляк.

Він пояснив, що значна поразка путінських військ на якомусь із напрямків призведе до погіршення їхнього забезпечення, деморалізації, виникнення панічних настроїв у РФ.

Подоляк також запевнив, що Україна не залишить Херсон в окупації. За його словами, удари українських Збройних сил по Антонівському мосту безпосередньо свідчать про плани командування.

– Для нас неможливо уявити, що Херсон залишиться в окупантів. Це принципово. Більше того, події на Антонівському мосту показують, що для нас принципово звільнити саме Херсон… Це єдине місто такого розміру, яке перебуває в окупації, якщо не враховувати Луганськ і Донецьк – це інше питання, це питання восьми років війни. І тому певні дії наша армія робить вже сьогодні, – зазначив радник керівника ОПУ.

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Відповідаючи на запитання, чи були постійні заяви про контрнаступ ЗСУ на Херсон великою ІПСО (інформаційно-психологічною операцією), щоб змусити ворога перекинути туди сили, Подоляк повідомив, що сьогодні всі публічні коментарі “є частиною ІПСО”. Мета таких заяв – деморалізувати окупантів.

– Нам потрібно деморалізувати російську армію. Вони повинні розуміти, що тут постійно буде територія вогню, що їх тут будуть спалювати. Це ключове, – заявив він.

Водночас Подоляк звернув увагу на те, що контрнаступ ЗСУ сьогодні вже поступово відбувається. Адже українська армія воює не так, як путінська, де в бій на певному напрямку кидають колони гарматного м’яса.

Подоляк уточнив, що ЗСУ ведуть “креативну війну”, яка полягає в обезкровленні ворога, завданні ударів по тиловому забезпеченню військ РФ, базах палива, складах з озброєнням, командних штабах.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що до кінця 2022 року можна завершити військові дії на території України. За його словами, все залежить від підтримки міжнародних партнерів.

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Джерело: BBC Україна
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