Август, 09 в 6:23

Ночью 9 августа в Харькове раздались взрывы.

Мощные звуки местные жители услышали почти одновременно с сиренами, сработавшими в городе и области в 02.09.

Разрешили покинуть укрытия людям через 40 минут.

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А уже спустя два часа в Харькове и области снова объявили об угрозе вражеских обстрелов, которая миновала в 05.53.

Официальных комментариев от властей города и области пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.