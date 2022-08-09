Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В Харькове почти одновременно с сиренами раздались взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

Ночью 9 августа в Харькове раздались взрывы.

Мощные звуки местные жители услышали почти одновременно с сиренами, сработавшими в городе и области в 02.09.

Разрешили покинуть укрытия людям через 40 минут.

Сейчас смотрят

А уже спустя два часа в Харькове и области снова объявили об угрозе вражеских обстрелов, которая миновала в 05.53.

Официальных комментариев от властей города и области пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка