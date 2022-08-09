В Харькове почти одновременно с сиренами раздались взрывы
Требует проверки
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Ночью 9 августа в Харькове раздались взрывы.
Мощные звуки местные жители услышали почти одновременно с сиренами, сработавшими в городе и области в 02.09.
Разрешили покинуть укрытия людям через 40 минут.
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А уже спустя два часа в Харькове и области снова объявили об угрозе вражеских обстрелов, которая миновала в 05.53.
Официальных комментариев от властей города и области пока не поступало.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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